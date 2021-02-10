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Одесские зэки выманили 60 тыс. у десятилетней школьницы: ваш родственник в беде

Автор: Владимир Костырин

В Чернигове 10-летнюю девочку обманули мошенники, которые находились в одесском СИЗО, и выманили у школьницы огромную сумму денег. Преступники позвонили ребенку и запугали рассказами о том, что ее родители попали в беду, и для их спасения срочно нужны деньги.

Об этом передали в полиции Черниговской области на странице в Facebook.

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Сообщается, что к правоохранителям обратилась 39-летняя женщина, которая рассказала, что 29 сентября ее дочке на мобильник позвонил неизвестный и заставил девочку отдать все семейные сбережения.

"Ребенка запугали несчастьями и заверили, что она может помочь родителям, если найдет дома и передаст "для спасения" все сбережения. Встревоженная девочка выполнила указания мошенников и передала 40 тысяч гривен, 350 долларов США и 250 евро мужчине, который приехал на автомобиле к ее дому", - говорится в публикации.

Как выяснилось, это был таксист, который принял вызов Чернигов - Одесса. Заказчик сообщил водителю, что в Чернигове к нему подойдет девочка и отдаст пакет, который и нужно привезти на другой конец страны.

Черниговские полицейские установили, что мошенническая цепь тянется в следственный изолятор в Одессе.

Преступники обманом заставили ребенка в другой части страны отдать им все семейные сбережения (фото: facebook.com/policechernigivshchini)

8 февраля правоохранители провели обыски в одной из камер одесского СИЗО, обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи задержанных, которые действовали по схеме "ваш родственник в беде". В мошенничестве подозреваются три человека: 1985, 1987 и 1995 рождения - все они содержатся в СИЗО уже на протяжении нескольких лет.

По данному факту продолжается досудебное расследование в рамках производства, открытого по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Мошенники в СИЗО Одессы выманили у девочки в Чернигове огромные деньги (фото: facebook.com/policechernigivshchini)

Ранее сообщалось, что аферист из Киева выманил у ребенка 700 тысяч гривен "ради спасения мамы".

Также мы писали о том, что мошенник выманил у украинской пенсионерки 40 тысяч долларов, используя наглую схему аферы.

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