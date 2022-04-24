Одесситка заявила, что "шапочка из фольги" спасла ее жизнь во время обстрелов (видео)
Девушка из Одессы рассказала, как шапочка из фольги спасла ее жизнь во время ракетных обстрелов 23 апреля. В этот день одесситка пошла в парикмахерскую на покраску и именно туда и "прилетело".
Видео с рассказом девушки появилось в местных Telegram-каналах.
Женщина получила несколько неопасных ранений - плеча и руки.
"Сегодня мы с девочками решили навести красоту и пошли в парикмахерскую. И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета. Спасибо тебе, русский мир", - рассказывает она.
Она говорит, что ее спасло стечение обстоятельств. Мастер только-только закончила покраску.
"Я была в этой смешной шапочке из фольги... И как бы смешно это не звучало, вот эта смешная шапочка из фольги, она меня спасла. Я когда снимала эту фольгу, я столько осколков вытрясла", - добавила девушка.
Напомним, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе днем 23 апреля, повреждены два жилых дома и военный объект. В данный момент известно о известно о 8-ми погибших и двух десятках раненых.