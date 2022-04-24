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Одесситка заявила, что "шапочка из фольги" спасла ее жизнь во время обстрелов (видео)

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Одесса, Воскресенье 24 апреля 2022 16:56
Одесситка заявила, что "шапочка из фольги" спасла ее жизнь во время обстрелов (видео) Колаж РБК-Украина: Одесситка заявила, что "шапочка из фольги" спасла ее жизнь во время обстрела
Автор: Светлана Мащенко

Девушка из Одессы рассказала, как шапочка из фольги спасла ее жизнь во время ракетных обстрелов 23 апреля. В этот день одесситка пошла в парикмахерскую на покраску и именно туда и "прилетело".

Видео с рассказом девушки появилось в местных Telegram-каналах.

Женщина получила несколько неопасных ранений - плеча и руки.

"Сегодня мы с девочками решили навести красоту и пошли в парикмахерскую. И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета. Спасибо тебе, русский мир", - рассказывает она.

Она говорит, что ее спасло стечение обстоятельств. Мастер только-только закончила покраску.

"Я была в этой смешной шапочке из фольги... И как бы смешно это не звучало, вот эта смешная шапочка из фольги, она меня спасла. Я когда снимала эту фольгу, я столько осколков вытрясла", - добавила девушка.

Напомним, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе днем 23 апреля, повреждены два жилых дома и военный объект. В данный момент известно о известно о 8-ми погибших и двух десятках раненых.

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