Одесситка Долина с Дюжевым и Лепсом затянули гимн РФ в Донецке (видео)

Сначала Долина и Дюжев лицемерно возложили красные гвоздики к памятнику "жертвам фашизма" в оккупированном Донецке.

Затем они в концертном зале спели гимн РФ после слов ведущих "Россия с нами". Приезд "звезд" был приурочен ко Дню республики, которую отмечают 11 мая в "ДНР".

Подконтрольные властям "ДНР" СМИ опубликовали фото с концерта:

Отметим, что Григорий Лепс и Лариса Долина - в списке TheyLoveWar. Они значатся, как артисты, "пропагандирующие путинский режим и поддерживающие войну в Украине".