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В Одессе из зоопарка сбежали обезьяны и устроили переполох в городе (видео)

Одесса, Пятница 24 июля 2020 22:41
В Одессе из зоопарка сбежали обезьяны и устроили переполох в городе (видео)
Обезьяна (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Из Одесского зоопарка сбежали три обезьяны

В пятницу, 24 июля, из Одесского зоопарка сбежали три павиана. Люди рассказали о том, что видели животных на территории трамвайного депо и даже на знаменитом рынке "Привоз".

В зоопарке подтвердили побег обезьян. Один из сотрудников рассказал, что из-за нестандартной ситуации зоопарк пришлось временно закрыть для посетителей. Об этом сообщают "Факты".

Также в сети появилось видео, на котором видно, что одна из обезьян лазит на крыше здания.

Обезьяны в Одессе сбежали из зоопарка (видео: YouTube)

Директор зоопарка Игорь Беляков заявил, что сбежал вожак-самец Жорик, и еще один самец и самка – они моложе, но им уже более 10 лет. В связи с инцидентом к поимке животных были задействованы не только работники зоопарка, но и полиция вместе с ГСЧС.

Вся операция по поимке обезьян длилась более двух часов. При этом просто так приматов было поймать невозможно. Понадобились транквилизаторы, но животным сразу же ввели антидот.

В зоопарке рассказали, что обезьяны чувствуют себя нормально, их поместили в ветеринарное отделение, а позже переведут на свои привычные места.

Напомним, в Одессе женщина влезла в зоопарк, чтобы помочь родам косули, но это привело к трагедии.

Ранее открытие зоопарка в Киеве вызвало небывалый ажиотаж среди жителей и гостей столицы.

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