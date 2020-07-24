В Одесі із зоопарку втекли мавпи і влаштували переполох у місті (відео)

Мавпа (фото: pixabay.com)

З Одеського зоопарку втекли три мавпи

У п'ятницю, 24 липня, з Одеського зоопарку втекли три павіана. Люди розповіли про те, що бачили тварин на території трамвайного депо і навіть на знаменитому ринку "Привоз".

У зоопарку підтвердили втечу мавп. Один із співробітників розповів, що через нестандартну ситуацію зоопарк довелося тимчасово закрити для відвідувачів. Про це повідомляють "Факти".

Також у мережі з'явилося відео, на якому видно, що одна з мавп лазить на даху будівлі.

Мавпи в Одесі втекли із зоопарку (відео: YouTube)

Директор зоопарку Ігор Бєляков заявив, що втік ватажок-самець Жорик, і ще один самець і самка – вони молодші, але їм вже більше ніж 10 років. У зв'язку з інцидентом до упіймання тварин були залучені не тільки працівники зоопарку, але і поліція разом з ДСНС.

Вся операція по затриманню мавп тривала понад дві години. При цьому просто так приматів було зловити неможливо. Знадобилися транквілізатори, але тваринам відразу ж ввели антидот.

В зоопарку розповіли, що мавпи почувають себе нормально, їх помістили в ветеринарне відділення, а пізніше переведуть на свої звичні місця.

Нагадаємо, в Одесі жінка влізла в зоопарк, щоб допомогти пологах козулі, але це призвело до трагедії.

Раніше відкриття зоопарку в Києві викликало небувалий ажіотаж серед жителів та гостей столиці.