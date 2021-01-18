В Одессе жуткий пожар в отеле забрал жизни: люди кричали и прыгали из окон

Пожар в Одессе в здании отеля "Сан сити" произошел вечером 17 января. Трагедия случилась улице Посмитного 10/12. В огне погибли двое людей.
Как сообщает ГСЧС, на место прибыли пожарные, они ликвидировали возгорание. Здание загорелось до третьего этажа, площадь пожара составила 1 200 квадратных метров. Предварительной причиной ЧП называют возгорание проводки.
Как сообщает Telegram-канал Одесса INFO, жители гостиницы из окон просили о спасении. Некоторые выпрыгивали из окон, некоторым уже повезло - их вывели на улицу.
Один из постояльцев рассказал, как видел девушек, выпрыгивающих из окон гостиницы. Также он отметил, что лежал и слышал через стенку звук загоревшейся проводки.
"Какой-то был треск, этот звук продолжался. Возможно, проводка. Я точно не знаю", - рассказал мужчина.
На место пожара прибыли вице-мэр Михаил Кучук, который руководит городом, пока мэр Геннадий Труханов в отпуске, и глава Приморской райадминистрации Марат Королев. Они решают, куда расселить погорельцев.
Также сообщили, что в отеле жили много иностранцев.
В Одессе произошел пожар в отеле
Напомним, что одним из страшных пожаров за прошлые годы в Одессе - стал пожар в отеле "Токио стар". Он произошел в городе 17 августа 2019 года. В результате 9 человек погибли.
Как мы ранее сообщали, количество жертв пожара в отеле в Одессе возросло.
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