В Одесі страшна пожежа у готелі забрала життя: люди кричали і стрибали з вікон

В Одесі в готелі сталася пожежа (колаж РБК-Україна, фото Думська)

Пожежа в Одесі в будівлі готелю "Сан сіті" сталася ввечері 17 січня. Трагедія трапилася вулиці Посмітного 10/12. У вогні загинули двоє людей.

Як повідомляє ДСНС, на місце прибули пожежники, вони ліквідували загоряння. Будинок зайнявся до третього поверху, площа пожежі склала 1 200 квадратних метрів. Попередньою причиною НП називають загоряння проводки.

Як повідомляє Telegram-канал Одеса INFO, жителі готелі з вікон благали про порятунок. Деякі вистрибували з вікон, деяким вже пощастило - їх вивели на вулицю.

Один з постояльців розповів, як бачив дівчат, що вистрибують з вікон готелю. Також він зазначив, що лежав і чув через стінку звук від горілої проводки.

"Якийсь був тріск, цей звук тривав. Можливо, проводка. Я точно не знаю", - розповів чоловік.

На місце пожежі прибули віце-мер Михайло Кучук, який керує містом, поки мер Геннадій Труханов у відпустці, і голова Приморської райадміністрації Марат Корольов. Вони вирішують, куди розселити погорільців.

Також повідомили, що в готелі жили багато іноземців.

В Одесі сталася пожежа в готелі

Нагадаємо, що однією із самих страшних пожеж за минулі роки в Одесі - стала пожежа в готелі "Токіо стар". Вона сталася в місті 17 серпня 2019 року. В результаті 9 людей загинули.

Як ми раніше повідомляли, кількість жертв пожежі в готелі в Одесі зросла.