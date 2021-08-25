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В Одессе журналист без маски устроил цирк в супермаркете: "безвольные рабы системы сатанизма" (видео)

Новина українською →
Одесса, Среда 25 августа 2021 12:18
В Одессе журналист без маски устроил цирк в супермаркете: "безвольные рабы системы сатанизма" (видео) В Одессе журналист устроил цирк в магазине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе журналист устроил в супермаркете Metro настоящее шоу. Он отказывался надеть маску и возмущенно заявлял о своих правах.

Видео он опубликовал у себя на странице в Facebook.

Журналиста зовут Александр Надежа. Он пришел в маркет утром и начал провоцировать сотрудников магазина.

"Я не раб, я живой человек", - отвечал он на просьбы сотрудников магазина надеть маску.

В своем посте под видео Александр заявляет, что он народный журналист и просит украинцев о материальной помощи ему на банковскую карточку.

"Я потратил своего времени больше часа, но остался человеком, как не убеждали меня упид*риться безвольные рабы системы сатанизма. Для реабилитации и восстановления сил в дальнейшей борьбе много не нужно, так на сок томатный, те, кто желает и есть возможность финансово помочь", - написал он.

Так называемый журналист говорит, что ему нет дело на постановления, а опирается на Конституцию. Все сотрудники маркета просят его надеть маску, но он не слушает их.

Интересно, что среди подписчиков журналиста мнения в комментариях разделились. Одни считают, что масочный режим - это зло, другие же убеждены, что Александр - антипрививочник.

  • Против таких упоротых противников масок нужно применять принудительный тест на Ковид. А если тест окажется положительным, то привлекать к ответственности за умышленное распространение.
  • Дебил конченный! Таких антиваксеров нужно вообще изолировать от нормального общества! Очень плохо, что полиция не применила к нему электрошокер, а по закону могла бы, эх..!
  • Вот сколько длится этот душевный онанизм, я эту х*ень которую называют маской еще даже в руках не держал, мне мерзко... А ты, Александр - красавец, уважаю.
  • Дивує просто неівгластво та тупість самих працівників магазинів. Але не всіх. Є люди, які нас підтримують.
  • Красавчик, как всегда на высоте!

Как мы ранее писали, украинцам рассказали, когда отменят масочный режим.

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