В Одессе журналист без маски устроил цирк в супермаркете: "безвольные рабы системы сатанизма" (видео)

В Одессе журналист устроил в супермаркете Metro настоящее шоу. Он отказывался надеть маску и возмущенно заявлял о своих правах.

Видео он опубликовал у себя на странице в Facebook.

Журналиста зовут Александр Надежа. Он пришел в маркет утром и начал провоцировать сотрудников магазина.

"Я не раб, я живой человек", - отвечал он на просьбы сотрудников магазина надеть маску.

В своем посте под видео Александр заявляет, что он народный журналист и просит украинцев о материальной помощи ему на банковскую карточку.

"Я потратил своего времени больше часа, но остался человеком, как не убеждали меня упид*риться безвольные рабы системы сатанизма. Для реабилитации и восстановления сил в дальнейшей борьбе много не нужно, так на сок томатный, те, кто желает и есть возможность финансово помочь", - написал он.

Так называемый журналист говорит, что ему нет дело на постановления, а опирается на Конституцию. Все сотрудники маркета просят его надеть маску, но он не слушает их.

Интересно, что среди подписчиков журналиста мнения в комментариях разделились. Одни считают, что масочный режим - это зло, другие же убеждены, что Александр - антипрививочник.