Украинцам рассказали, когда отменят масочный режим

Масочный режим в Украине отменят только при одном условии. Оно состоит в том, что большая часть населения должна быть вакцинирована.

"Мы можем рассматривать (отмену масок, - ред) только тогда, когда большая часть населения является провакцинированным и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию", - сказал Кузин.

Также санврач отметил, что снятие масок будет зависеть от темпа вакцинирования украинцев.

"Сейчас мы используем адаптивный карантин, работающий по фиксированным показателям. У нас есть общее условие: если в двух или более регионах в течение определенного времени превышен 2 или более показателей, то Украина будет переходить на следующий эпидуровень - то есть желтый, оранжевый или даже красный. Поэтому все зависит от того, как быстро будет завершено вакцинацию групп риска и общего населения, и количество случаев будет регистрироваться", - добавил он.

К сожалению, осень и зиму люди в Украине проведут еще в масках.

"И здесь есть еще один плюс - осенью нас не обойдут острые респираторные вирусные инфекции, мы также будем сталкиваться с вирусом гриппа. Поэтому маска будет защищать не только от ковида", - резюмировал КУзин.

Для справки

На 29 июля в Украине полностью вакцинировано 1,82 миллиона людей, что составляет 4,1% от общего населения.