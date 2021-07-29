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Украинцам рассказали, когда отменят масочный режим

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Четверг 29 июля 2021 12:19
Украинцам рассказали, когда отменят масочный режим Фото: Украинцам рассказали, когда можно будет снять маски (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Масочный режим в Украине отменят только при одном условии. Оно состоит в том, что большая часть населения должна быть вакцинирована.

Об этом рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью "Украинской правде".

"Мы можем рассматривать (отмену масок, - ред) только тогда, когда большая часть населения является провакцинированным и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию", - сказал Кузин.

Также санврач отметил, что снятие масок будет зависеть от темпа вакцинирования украинцев.

"Сейчас мы используем адаптивный карантин, работающий по фиксированным показателям. У нас есть общее условие: если в двух или более регионах в течение определенного времени превышен 2 или более показателей, то Украина будет переходить на следующий эпидуровень - то есть желтый, оранжевый или даже красный. Поэтому все зависит от того, как быстро будет завершено вакцинацию групп риска и общего населения, и количество случаев будет регистрироваться", - добавил он.

К сожалению, осень и зиму люди в Украине проведут еще в масках.

"И здесь есть еще один плюс - осенью нас не обойдут острые респираторные вирусные инфекции, мы также будем сталкиваться с вирусом гриппа. Поэтому маска будет защищать не только от ковида", - резюмировал КУзин.

Для справки

На 29 июля в Украине полностью вакцинировано 1,82 миллиона людей, что составляет 4,1% от общего населения.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна до конца года получит более 47 млн доз вакцин от коронавируса.

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