В Одессе в жилом доме рванул газ: спасение людей из-под завалов показали на видео

В Одессе прогремел взрыв газа в жилом доме, в результате чего произошло обрушение. Под завалами оказались два человека - пожилая женщина и мужчина, которых, к счастью, удалось вытащить живыми.

Об этом 27 апреля передали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Видео: в Одессе произошел взрыв газа в доме с последующим обрушением здания

Видео: в Одессе на Молдаванке разрушился дом из-за взрыва газа

Отмечается, что первоначальную помощь по поиску под завалами людей оказали волонтеры.

В сети появилось видео работы спасателей. Кадры опубликованы на Facebook-странице " Подслушано Одесса ".

От ДСНС привлекались 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Пенсионерку госпитализировали в медицинское учреждение, ее состояние здоровья оценивают как удовлетворительное. Второй пострадавший от госпитализации отказался.

Сотрудниками ГСЧС деблокировали из здания двух человек: бабушку 1934 года рождения и мужчину.

На месте работали 18 спасателей, были привлечены 4 единицы техники.

Спасатели на месте ЧП установили, что из-за взрыва газовоздушной смеси (без последующего горения) произошло разрушение капитальных конструкций здания на две квартиры. Площадь разрушения составила 150 квадратных метров.

Инцидент произошел в одноэтажном доме по адресу улица Серова, 38, в Приморском районе на Молдаванке вчера вечером.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Одессе произошел взрыв в многоквартирном трехэтажном доме, в результате чего погиб мужчина, и несколько пострадали. Жительница дома рассказала подробности о трагическом ЧП.

Напомним, недавно появилось видео взрыва с обрушением здания в Киеве в Соломенском районе.