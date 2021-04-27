UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе в жилом доме рванул газ: спасение людей из-под завалов показали на видео

Автор: Владимир Костырин

В Одессе прогремел взрыв газа в жилом доме, в результате чего произошло обрушение. Под завалами оказались два человека - пожилая женщина и мужчина, которых, к счастью, удалось вытащить живыми.

Об этом 27 апреля передали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Инцидент произошел в одноэтажном доме по адресу улица Серова, 38, в Приморском районе на Молдаванке вчера вечером.

Спасатели на месте ЧП установили, что из-за взрыва газовоздушной смеси (без последующего горения) произошло разрушение капитальных конструкций здания на две квартиры. Площадь разрушения составила 150 квадратных метров.

На месте работали 18 спасателей, были привлечены 4 единицы техники.

Сотрудниками ГСЧС деблокировали из здания двух человек: бабушку 1934 года рождения и мужчину.

В Одессе обрушился дом из-за взрыва газа (фото: od.dsns.gov.ua)

Пенсионерку госпитализировали в медицинское учреждение, ее состояние здоровья оценивают как удовлетворительное. Второй пострадавший от госпитализации отказался.

От ДСНС привлекались 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

В сети появилось видео работы спасателей. Кадры опубликованы на Facebook-странице "Подслушано Одесса".

Отмечается, что первоначальную помощь по поиску под завалами людей оказали волонтеры.

Видео: в Одессе на Молдаванке разрушился дом из-за взрыва газа

Видео: в Одессе произошел взрыв газа в доме с последующим обрушением здания

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Одессе произошел взрыв в многоквартирном трехэтажном доме, в результате чего погиб мужчина, и несколько пострадали. Жительница дома рассказала подробности о трагическом ЧП.

Напомним, недавно появилось видео взрыва с обрушением здания в Киеве в Соломенском районе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОдессаГСЧСобрушение домавзрыв газаВзрыв