В Одесі в житловому будинку рвонув газ: порятунок людей з-під завалів показали на відео

Інцидент стався в одноповерховому будинку за адресою вулиця Сєрова, 38, в Приморському районі на Молдаванці вчора ввечері.

Рятувальники на місці НП встановили, що через вибух газоповітряної суміші (без подальшого горіння) сталося руйнування капітальних конструкцій будівлі на дві квартири. Площа руйнування склала 150 квадратних метрів.

На місці працювали 18 рятувальників, було залучено 4 одиниці техніки.

Співробітниками ДСНС деблокували з будівлі двох осіб: бабусю 1934 року народження та чоловіка.

В Одесі обвалився будинок через вибух газу (фото: od.dsns.gov.ua)

Пенсіонерку госпіталізували до медичного закладу, її стан здоров'я оцінюють як задовільний. Другий потерпілий від госпіталізації відмовився.

Від ДСНС залучалися 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.

У мережі з'явилося відео роботи рятувальників. Кадри опубліковані на Facebook-сторінці "Підслухано Одеса".

Зазначається, що первинну допомогу з пошуку під завалами людей надали волонтери.

Відео: в Одесі на Молдаванці зруйнувався будинок через вибух газу

Відео: в Одесі стався вибух газу в будинку з подальшим обваленням будівлі