В Одессе в частной клинике женщину засосал аппарат МРТ вместе с инвалидной коляской

Инцидент произошел 2 июня. Как стало известно позже, в инциденте виновата сопровождающая женщины, которая грубо нарушила правила безопасности.

"Причиной этого относительно трагического инцидента стала грубая неосторожность со стороны того лица, которое сопровождало пациента на проведение томографии", - рассказал юрист частного медучреждения.

Как оказалось, силой магнитного поля втянуло и кресло, и пациентку. Это произошло из-за неосторожности сопровождающей.

"Перед процедурой был проведен инструктаж по технике безопасности со всеми участниками обследования, они расписались. В помещении, где стоит томограф, очень сильное магнитное поле. Но женщина, которая привезла и сопровождала пациента на металлическом кресле, вероятно, не осознала, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры. Когда она решила вкатить кресло в помещение, где стоит томограф и подкатить его ближе к пациенту, чтобы потом переместить его на кресло — это кресло было втянуто в томограф силой магнитного поля", — рассказал правозащитник.

Сообщается, что в результате инцидента пострадала не только женщина с инвалидностью, но и сотрудница медучреждения. Пациентку госпитализировали с телесными повреждениями.

В результате инцидента также пострадал томограф стоимостью более 100 тысяч долларов - он сломался.

В Одессе пострадала из-за МРТ пациентка (фото: TGOdessa)