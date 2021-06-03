В Одесі у приватній клініці жінку засмоктав апарат МРТ разом з інвалідним візком

Інцидент стався 2 червня. Як стало відомо пізніше, в інциденті винна супроводжуюча жінки, яка грубо порушила правила безпеки.

"Причиною цього щодо трагічного інциденту стала груба необережність з боку тієї особи, яка супроводжувала пацієнта на проведення томографії", - розповів юрист приватного медзакладу.

Як виявилося, силою магнітного поля втягнуло і крісло, і пацієнтку. Це сталося через необережність супроводжуючої.

"Перед процедурою був проведений інструктаж з техніки безпеки з усіма учасниками обстеження, вони розписалися. У приміщенні, де стоїть томограф, дуже сильне магнітне поле. Але жінка, яка привезла і супроводжувала пацієнта на металевому кріслі, ймовірно, не усвідомила, що техніки безпеки потрібно дотримуватися і після проведення процедури, коли вона вирішила вкотити крісло в приміщення, де стоїть томограф і підкотити його ближче до пацієнта, щоб потім перемістити його на крісло — це крісло було втягнуто в томограф силою магнітного поля", — розповів правозахисник.

Повідомляється, що в результаті інциденту постраждала не тільки жінка з інвалідністю, а й співробітниця медустанови. Пацієнтку госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

В результаті інциденту також постраждав томограф вартістю понад 100 тисяч доларів - він зламався.

В Одесі постраждала через МРТ пацієнтка (фото: TGOdessa)