В Одессе женщина влезла в зоопарк, чтобы помочь родам косули: закончилось это трагедией

В Одесском зоопарке сердобольная посетительница стала свидетельницей родов косули. Но процесс, как ей показалось, шел неправильно. Тогда женщина решила вмешаться, что привело к трагедии - новорожденный косуленок погиб.

Посетительница заметила, как только что родившая косуля толкает своего детеныша и решила, что она его бьет. Женщина влезла в вольер, чтобы "спасти" олененка, рассказал директор зоопарка Игорь Беляков, пишет "Думская".

"Спасительница" отнесла олененка охране. Но малыш не успел получить молозиво, которое бы запустило его пищеварительную систему. А вот мать обратно косуленка уже не приняла. Несмотря на старания сотрудников зоопарка, малыш умер.

Директор зоопарка говорит, что в среде копытных ситуация, когда мать толкает новорожденного, привычная и нужна для выживания.

"Это нормально в природе. Новорожденный теленок должен сразу идти за матерью подальше от хищников", - объяснил Беляков.

Он также отметил, что посетители не смыслящие в повадках животных, часто критикуют сотрудников зоопарка.

К примеру, когда слониха Венди посыпает себя пылью, говорят, мол, она изнывает от жажды. Но это не так. Пылевые ванны - потребность животных. Для этого им даже приносят специальный песок мелких фракций.

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