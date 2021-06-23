UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Одессе женщина улеглась посреди троллейбуса и закурила: эпичное видео

Автор: Анна Шиканова

В Одессе пассажирка троллейбуса решила отдохнуть и расслабиться прямо в салоне общественного транспорта. Она улеглась и закурила, а потом еще и обругала полицейских, которые пытались ее вынести из троллейбуса.

Детали рассказали в выпуске ТСН. Ранок и показали эпичное видео инцидента.

На кадрах видео видно, что пассажирка троллейбуса удобно улеглась на сиденье, достала сигареты и закурила. Ей стали делать замечания другие пассажиры и водитель троллейбуса, но женщина на них не реагировала.

Водителю не оставалось ничего другого, как остановить троллейбус и вызвать полицию. Связываться с нарушительницей самостоятельно не рискнули ни пассажиры, ни водитель троллейбуса.

Однако встреча с сотрудниками правоохранительных органов совершенно не испугала женщину и патрульные услышали от пассажирки нецензурную брань. А потом она кинула в полицейских окурок от сигареты.

Патрульный не выдержал и вместе с напарником подхватил пассажирку на руки и вытащил из салона троллейбуса.

А водитель транспортного средства не растерялась, сразу закрыла за ними дверь и уехала по своему маршруту.

А нарушительнице придется разбираться с полицией и вероятно – заплатить штраф за свое поведение.

В Одессе женщина закурила прямо в салоне троллейбуса

Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом покупатель дал пощечины двум дебоширам в супермаркете.

А также рассказывали о том, что в сеть попало видео, где работники киевского метрополитена тушат пожар шваброй.

Читайте РБК-Украина в Google News
курьезы