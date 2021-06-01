В Одессе женщина преследует судью: называет себя женой и требует оплатить ей фитнес и врачей

В Одессе женщина уже несколько лет преследует судью Приморского суда Андрея Бойчука. Она утверждает, что является его женой, у них есть совместные дети и требует оплатить ей фитнес, стоматолога и присылает фотографии нецензурного содержания.

По словам судьи, преследование продолжается уже почти четыре года. В 2017 году Бойчук расторг брак этой гражданки с ее мужем, а через два месяца она начала его преследовать. Женщина утверждает, что является законной женой судьи, у них есть совместные дети и угрожает разрушить его карьеру, если он не начнет выполнять требования.

А вот среди требований есть весьма интересные – она призвала Бойчука оплатить ей стоматологические услуги, занятия в фитнес-клубе и купить украшения. При отказе – пообещала пожаловаться во все инстанции и разрушить его карьеру.

"Она присылает фотографии нецензурного содержания, угрожает, что вопреки моему желанию мы будем вместе. Она вымогает внести ее в официальную декларацию, потому что она убеждена, что является моей женой. Все это дает мне причины считать, что у нее есть психические отклонения", - говорится в заявлении.

Бойчук сообщил, что есть видеофиксация того, что женщина преследовала его на работе, а также возле дома.

Он уже дважды жаловался в ВСП и один раз подавал заявление в правоохранительные органы, однако ситуация за 4 года так и не изменилась.

В прошлом году одесситка его затравила в социальных сетях, а потом начала писать ему письма с описанием их "совместной супружеской жизни", о выдуманных детях и интимных отношениях.