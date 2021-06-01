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В Одесі жінка переслідує суддю: називає себе дружиною і вимагає оплатити їй фітнес і лікарів

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Одеса, Вівторок 01 червня 2021 21:26
В Одесі жінка переслідує суддю: називає себе дружиною і вимагає оплатити їй фітнес і лікарів В Одесі жінка чотири роки переслідує суддю і називає себе його дружиною (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Одесі жінка вже кілька років переслідує суддю Приморського суду Андрія Бойчука. Вона стверджує, що є його дружиною, у них є спільні діти й вимагає оплатити їй фітнес, стоматолога і надсилає фотографії нецензурного змісту.

Деталі переслідування Андрій Бойчук виклав у заяві до Вищої ради правосуддя.

За словами судді, переслідування триває вже майже чотири роки. У 2017 році Бойчук розірвав шлюб цієї громадянки з її чоловіком, а через два місяці вона почала його переслідувати. Жінка стверджує, що є законною дружиною судді, у них є спільні діти й загрожує зруйнувати його кар'єру, якщо він не почне виконувати вимоги.

А ось серед вимог є вельми цікаві - вона закликала Бойчука оплатити їй стоматологічні послуги, заняття у фітнес-клубі та купити прикраси. При відмові - пообіцяла поскаржитися в усі інстанції та зруйнувати його кар'єру.

"Вона надсилає фотографії нецензурного змісту, погрожує, що всупереч моєму бажанню ми будемо разом. Вона вимагає внести її в офіційну декларацію, тому що вона переконана, що є моєю дружиною. Все це дає мені причини вважати, що у неї є психічні відхилення", - йдеться в заяві.

Бойчук повідомив, що є відеофіксація того, що жінка переслідувала його на роботі, а також біля будинку.

Він вже двічі скаржився у ВРП і один раз подавав заяву в правоохоронні органи, проте ситуація за 4 роки так і не змінилася.

Минулого року одеситка його зацькувала в соціальних мережах, а потім почала писати йому листи з описом їх "спільного подружнього життя", про вигаданих дітей та інтимні стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі з'явилося відео затримання п'яного батюшки УПЦ МП.

А також розповідали про те, що у Вінниці п'яна "мажорка", яка збила дитину, виповзала з машини на колінах.

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