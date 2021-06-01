"Я тебя на колени поставлю и пулю в лоб всажу": видео задержания пьяного батюшки УПЦ МП

Появилось видео задержания пьяного священника московского патриархата в селе Коровия на Буковине. Настоятель храма угрожал правоохранителям тем, что "придут румыны", называл их "бандеровцами", а также грозил "всадить пулю в лоб". Сам инцидент случился еще 18 апреля, но недавно в полиции показали видео с задержанием отца Василия.

Вечером полицейские остановили автомобиль Renault Megane, откуда вышел в стельку пьяный водитель. Он представился "священником из Банчен", начал вести себя неадекватно, использовал нецензурную брань и угрожал работникам полиции.

Как оказалось, за рулем был настоятель храма в честь Святых Архангелов Михаила и Гавриила УПЦ МП села Балковцы Новоселицкого района Черновицкой области Василий Савка.

"Через полгода придут румыны. Знаєш молдавску, румынску мову? Не? Дарагой! Я тебе! ... Бандеровец! Ти есть хохол! Але завтра, запомни! Я тебе на калени паставлю! Ти будеш мине румынской розмовляти! Если не будеш знать румынский, я тебе пулю в лоб разстрелю! ... Сволочь бандеровская!" - выкрикивал угрозы батюшка.

Видео: Пьяный священник УПЦ МП устроил дебош на Буковине

Отметим, что от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. На него составлен протокол согласно ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. Решение будет принимать суд, и за санкцией статьи предусмотрен штраф 17000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год.