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В Одессе женщина получила заоблачный счет за коммуналку: жалуется на ошибку в системе (фото)

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Одесса, Суббота 09 октября 2021 07:50
В Одессе женщина получила заоблачный счет за коммуналку: жалуется на ошибку в системе (фото) Женщина в Одессе получила заоблачную сумму за коммуналку (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе женщина получила счет за электроэнергию более чем на 16 тысяч гривен. В частности, женщина говорит, что все платежки платит регулярно и задолженностей не имела.

Об этом сообщили в Telegram-канале "7 канал".

Поэтому одесситка предположила, что это ошибка системы.

Женщина рассказала, что исправно платила по данным в е-квитанциях. Но сама показатели не передавала с марта.

Поэтому она сверила цифры на счетчике и выяснила, что за пол года у семьи "нагорело" электроэнергии только на 2464 гривны – 1467 киловатт. А коммунальному предприятию женщина перечислила уже 3490 гривен.

А это значит, что женщина переплатила 1026 гривен. Также она была вынуждена написать письмо в головной офис "ДТЭК одесские электросети". Кроме того, заявление она оставила и в телефонном режиме. Однако, ответа она пока не получила.

соВ Одессе женщина получила заоблачный счет за коммуналку: жалуется на ошибку в системе (фото)

В Одессе женщина получила заоблачный счет за коммуналку: жалуется на ошибку в системе (фото)В Одессе женщина получила заоблачный счет за коммуналку: жалуется на ошибку в системе (фото)В Одессе женщина получила заоблачный счет за коммуналку: жалуется на ошибку в системе (фото)В Одессе женщина получила заоблачный счет за коммуналку: жалуется на ошибку в системе (фото)В Одессе женщина получила заоблачный счет за коммуналку: жалуется на ошибку в системе (фото)В Одессе женщина получила заоблачный счет за коммуналку: жалуется на ошибку в системе (фото)В Одессе женщина получила заоблачный счет за коммуналку: жалуется на ошибку в системе (фото)

В Одессе женщина получила заоблачный счет за коммуналку (t.me/odessa7kanal)

Ранее мы сообщали, что Киев вводит авансовый платеж за отопление.

Также мы писали, что тарифы на отопление в Киеве могут увеличить.

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