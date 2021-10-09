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В Одесі жінка отримала захмарний рахунок за комуналку: скаржиться на помилку в системі (фото)

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Одеса, Субота 09 жовтня 2021 07:50
В Одесі жінка отримала захмарний рахунок за комуналку: скаржиться на помилку в системі (фото) Жінка в Одесі отримала захмарну суму за комуналку (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі жінка отримала рахунок за електроенергію на понад 16 тисяч гривень. Зокрема, жінка каже, що усі платіжки сплачує регулярно та заборгованостей не мала.

Про це повідомили в Telegram-каналі "7 канал".

Тому одеситка припустила, що це помилка системи.

Жінка розповіла, що справно платила за даними в е-квитанціях. Але сама показники не передавала від березня.

Тому вона звірила цифри на лічильнику та з'ясувала, що за пів року у сім'ї "нагоріло" електроенергії лише на 2464 гривні – 1467 кіловат. А комунальному підприємству жінка перерахувала вже 3490 гривень.

А це означає, що жінка переплатила 1026 гривень. Також вона була змушена написати лист до головного офісу "ДТЕК одеські електромережі". Окрім того, заяву вона залишила й у телефонному режимі. Однак, відповіді вона поки не отримала.

сВ Одесі жінка отримала захмарний рахунок за комуналку: скаржиться на помилку в системі (фото)

В Одесі жінка отримала захмарний рахунок за комуналку: скаржиться на помилку в системі (фото)В Одесі жінка отримала захмарний рахунок за комуналку: скаржиться на помилку в системі (фото)В Одесі жінка отримала захмарний рахунок за комуналку: скаржиться на помилку в системі (фото)В Одесі жінка отримала захмарний рахунок за комуналку: скаржиться на помилку в системі (фото)В Одесі жінка отримала захмарний рахунок за комуналку: скаржиться на помилку в системі (фото)В Одесі жінка отримала захмарний рахунок за комуналку: скаржиться на помилку в системі (фото)В Одесі жінка отримала захмарний рахунок за комуналку: скаржиться на помилку в системі (фото)

В Одесі жінка отримала захмарний рахунок за комуналку (t.me/odessa7kanal)

Раніше ми повідомляли, що Київ вводить авансовий платіж за опалення.

Також ми писали, що тарифи на опалення у Києві можуть збільшити.

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