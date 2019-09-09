В Одессе "засекли" поклонницу "русского мира": фото "героини"

В одесском магазине кассирша не видит разницу между рублями и гривнами
В Одессе заметили женщину - поклонницу "русского мира", которая работает в магазине кассиром. Об этом сообщила на своей Facebook-странице Наталия Карташева. Она рассказала о своем диалоге c женщиной в магазине, куда она пришла с ребенком купить носки. По словам Наталии, для продавца не было разницы между российскими рублями и украинскими гривнами. Также работник магазина, сказала, что ей все равно, что Россия - страна агрессор.
"- 3 рубля, - гривны, - какая разница? - Россия страна агрессор - ну и что... - мне вас жаль, - ну и что, мне вас больше жаль", - процитировала диалог Наталия.
Пользователи сети отреагировали на поведение кассира из магазина в комментариях.
Скриншот комментариев (facebook.com/pranzhu)
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