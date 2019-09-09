В Одесі "засікли" прихильницю "русского мира": фото "героїні"

В Одесі помітили жінку - прихильницю "русского мира", яка працює в магазині касиром. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Наталія Карташова. Вона розповіла про свій діалог c жінкою в магазині, куди вона прийшла з малюком купити шкарпетки. За словами Наталії, для продавця не було різниці між російськими рублями та українськими гривнями. Також працівник магазину, сказала, що їй все одно, що Росія - країна агресор.

"- 3 рубля, - гривні, - яка різниця? - Росія країна агресор - ну і що... - мені вас шкода, - ну і що, мені вас шкода", - процитувала діалог Наталія.

Скріншот поста (facebook.com/pranzhu)

Користувачі мережі відреагували на поведінку касира магазину в коментарях.

В Одесі часто таке чув...

Мене теж бісить, коли говорять рублі... я відразу відповідаю гривня!

Негайно припиніть утиски рублєгаваріщіх.

У мене в гаманці лежить пару рублів. На цей випадок, завжди даю...))) не беруть!

Скріншот коментарів (facebook.com/pranzhu)

Як ми раніше писали, прокурора звинуватили в симпатіях до окупантів на Донбасі і угрупуванню "ДНР" і звільнили, а Верховний суд відмовився скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

Раніше повідомлялося, що у Покровську Донецької області активісти спіймали п'яного любителя "русского мира", на якому красувалася футболка з символікою "ДНР".