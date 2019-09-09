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В Одессе "засекли" поклонницу "русского мира": фото "героини"

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 11:42
В Одессе "засекли" поклонницу "русского мира": фото "героини"
Поклонница "русского мира" (Коллаж РБК-Украина)

В одесском магазине кассирша не видит разницу между рублями и гривнами

В Одессе заметили женщину - поклонницу "русского мира", которая работает в магазине кассиром. Об этом сообщила на своей Facebook-странице Наталия Карташева. Она рассказала о своем диалоге c женщиной в магазине, куда она пришла с ребенком купить носки. По словам Наталии, для продавца не было разницы между российскими рублями и украинскими гривнами. Также работник магазина, сказала, что ей все равно, что Россия - страна агрессор.

"- 3 рубля, - гривны, - какая разница? - Россия страна агрессор - ну и что... - мне вас жаль, - ну и что, мне вас больше жаль", - процитировала диалог Наталия.

В Одессе &quot;засекли&quot; поклонницу &quot;русского мира&quot;: фото &quot;героини&quot;В Одессе &quot;засекли&quot; поклонницу &quot;русского мира&quot;: фото &quot;героини&quot;В Одессе &quot;засекли&quot; поклонницу &quot;русского мира&quot;: фото &quot;героини&quot;Скриншот поста (facebook.com/pranzhu)

Пользователи сети отреагировали на поведение кассира из магазина в комментариях.

  • В Одессе часто такое слышал...
  • Меня тоже выбешивает когда говорят рубли... я сразу отвечаю гривна!
  • Негайно припиніть утиски рублєгаваріщіх.
  • У меня в кошельке лежит пару рублей. На этот случай, всегда даю...))) не берут!

В Одессе &quot;засекли&quot; поклонницу &quot;русского мира&quot;: фото &quot;героини&quot;

Скриншот комментариев (facebook.com/pranzhu)

Как мы ранее писали, прокурора уличили в симпатиях к оккупантам на Донбассе и группировке "ДНР" и уволили, а Верховный суд отказался отменить решение квалификационно-дисциплинарной комиссии.

Ранее сообщалось, что в Покровске Донецкой области активисты поймали пьяного любителя "русского мира", на котором красовалась футболка с символикой "ДНР".

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