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В Одесі "засікли" прихильницю "русского мира": фото "героїні"

STYLERЖиття    09.09.2019 - 11:42
В Одесі "засікли" прихильницю "русского мира": фото "героїні"
Прихильниця "русского мира" (Колаж РБК-Україна)

В одеському магазині касирка не бачить різницю між рублями і гривнями

В Одесі помітили жінку - прихильницю "русского мира", яка працює в магазині касиром. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Наталія Карташова. Вона розповіла про свій діалог c жінкою в магазині, куди вона прийшла з малюком купити шкарпетки. За словами Наталії, для продавця не було різниці між російськими рублями та українськими гривнями. Також працівник магазину, сказала, що їй все одно, що Росія - країна агресор.

"- 3 рубля, - гривні, - яка різниця? - Росія країна агресор - ну і що... - мені вас шкода, - ну і що, мені вас шкода", - процитувала діалог Наталія.

В Одесі &quot;засікли&quot; прихильницю &quot;русского мира&quot;: фото &quot;героїні&quot;В Одесі &quot;засікли&quot; прихильницю &quot;русского мира&quot;: фото &quot;героїні&quot;В Одесі &quot;засікли&quot; прихильницю &quot;русского мира&quot;: фото &quot;героїні&quot;Скріншот поста (facebook.com/pranzhu)

Користувачі мережі відреагували на поведінку касира магазину в коментарях.

  • В Одесі часто таке чув...
  • Мене теж бісить, коли говорять рублі... я відразу відповідаю гривня!
  • Негайно припиніть утиски рублєгаваріщіх.
  • У мене в гаманці лежить пару рублів. На цей випадок, завжди даю...))) не беруть!

В Одесі &quot;засікли&quot; прихильницю &quot;русского мира&quot;: фото &quot;героїні&quot;

Скріншот коментарів (facebook.com/pranzhu)

Як ми раніше писали, прокурора звинуватили в симпатіях до окупантів на Донбасі і угрупуванню "ДНР" і звільнили, а Верховний суд відмовився скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

Раніше повідомлялося, що у Покровську Донецької області активісти спіймали п'яного любителя "русского мира", на якому красувалася футболка з символікою "ДНР".

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