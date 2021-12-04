ru ua
Сб, 04 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одессе заблудился маленький мальчик, который пошел искать маму (фото)

Новина українською →
Одесса, Суббота 04 декабря 2021 15:05
В Одессе заблудился маленький мальчик, который пошел искать маму (фото) В Одессе заблудился 7-летний мальчик (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе заблудился 7-летний мальчик, который пошел искать маму вечером. Домой ребенка уже вернули патрульные.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Так, около 22.00, во время оформления ДТП на углу улиц Осипова-Троицкая, патрульные заметили мальчика, который был без присмотра взрослых.

Впоследствии правоохранители выяснили, что его зовут Михаил, ему 7 лет, он гулял с бабушкой и загрустил за мамой. Поэтому мальчик пошел ее искать и заблудился.

Впоследствии стало известно, что Мишу уже разыскивает бабушка. Инспекторы отвезли его домой.

"Уважаемые родители, если вы имеете малолетних детей, никогда не оставляйте их без присмотра. Ведь вы отвечаете за их жизнь и здоровье!", - сообщили патрульные.

В Одессе заблудился маленький мальчик, который пошел искать маму (фото)В Одессе потерялся 7-летний мальчик (t.me/od_patrolpolice)

Ранее мы сообщали, что во Львове малыш заблокировался в мамином авто вместе с ключами.

Также мы писали, что в Черкассах горе-мать уснула на новорожденном.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция
LITE
"Ощущаю любовь каждой клеточкой": победитель "Холостячки 2" и Огневич высказались о финале шоу
"Ощущаю любовь каждой клеточкой": победитель "Холостячки 2" и Огневич высказались о финале шоу