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В Одесі заблукав маленький хлопчик, який пішов шукати маму (фото)

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Одеса, Субота 04 грудня 2021 15:05
В Одесі заблукав маленький хлопчик, який пішов шукати маму (фото) В Одесі заблукав 7-річний хлопчик (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі заблукав 7-річний хлопчик, який пішов шукати маму ввечері. Додому дитину вже повернули патрульні.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області.

Так, близько 22.00, під час оформлення ДТП на розі вулиць Осіпова-Троїцька, патрульні помітили хлопчика, який був без нагляду дорослих.

Згодом правоохоронці з'ясували, що його звати Михайло, йому 7 років, він гуляв з бабусею та засумував за мамою. Тому хлопчик пішов її шукати та заблукав.

Згодом стало відомо, що Мішу вже розшукує бабуся. Інспектори відвезли його додому.

"Шановні батьки, якщо ви маєте малолітніх дітей, ніколи не залишайте їх без нагляду. Адже ви відповідаєте за їх життя та здоров’я!", - повідомили патрульні.

В Одесі заблукав маленький хлопчик, який пішов шукати маму (фото)В Одесі заблукав 7-річний хлопчик (t.me/od_patrolpolice)

Раніше ми повідомляли, що у Львові малюк заблокувався в маминому авто разом з ключами.

Також ми писали, що у Черкасах горе-мати заснула на новонародженому.

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