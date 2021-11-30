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"Задание со звездочкой": во Львове малыш заблокировался в мамином авто вместе с ключами

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Львов, Вторник 30 ноября 2021 12:18
"Задание со звездочкой": во Львове малыш заблокировался в мамином авто вместе с ключами Во Львове ребенок заблокировался в машине с ключами внутри (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове полуторагодовалый малыш заблокировался в мамином автомобиле вместе с ключами внутри. Для того чтобы вызволить ребенка, маме пришлось ехать домой за вторым комплектом, а за малышом присматривали патрульные.

Детали рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Александр Билошицкий на своей странице в Facebook.

Патрульные Александр Гончарук и Владимир Киселик заметили на улице города Львова растерянную женщину с детской коляской возле автомобиля. Они остановились, чтобы узнать, что произошло.

Оказалось, что в машине находится ее полуторагодовалый малыш. Автомобиль случайно закрылся, а ключи и ребенок остались внутри.

"Ситуации, с которыми патрульные сталкиваются на службе, очень разные. Например, сегодня львовским патрульным пришлось придумывать, как развлечь полуторагодовалого ребенка так, чтобы он не заметил, что мамы нет рядом. Однако, это было не просто задание, а "задание со звездочкой", так как в это время малыш сам был закрыт в салоне автомобиля", - рассказал Билошицкий.

Патрульные вызвали на помощь своих коллег – Виталия Раздольского и Михаила Ключника.

Второй автоэкипаж патрульных поехал вместе с мамой в Брюховичи Львовской области за вторым комплектом ключей от автомобиля.

А патрульные остались возле закрытого автомобиля с малышом. Они отвлекали ребенка разговорами через закрытые окна и показывали ему мультики на мобильных телефонах. Чтобы малыш не заметил отсутствие мамы и не начал плакать. А ребенок так увлекся общением с патрульными, что ничего и не заметил.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Донецкой области мать бросила 2-летнего сына в другом городе и ушла пьянствовать.

А также рассказывали о том, что в Виннице патрульные чудом спасли мужчину, который хотел выпрыгнуть с балкона.

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Патрульная служба полиция
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