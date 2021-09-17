В Одессе во время движения у маршрутки отпало лобовое стекло (фото)

Так, инцидент произошел сегодня, 17 сентября в маршрутном такси №175.

В частности, когда в Одессе в очередной раз повышали цены на проезд в общественном транспорте, то власть обвиняют в том, что за большие средств проезд качественнее не стал.

На ходу у нее просто отпало лобовое стекло. Поэтому поездку пассажирам пришлось приостановить и искать другой способ добраться до точки назначения.

У маршрутки отпало лобовое стекло (t.me/c)

В комментариях пользователи с иронией отнеслись к инциденту.