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В Одессе во время движения у маршрутки отпало лобовое стекло (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Одессе в одном из маршрутных такси во время движения выпало лобовое стекло. Вследствие этого пассажирам пришлось искать другой транспорт.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Х*Харьков".

Так, инцидент произошел сегодня, 17 сентября в маршрутном такси №175.

В частности, когда в Одессе в очередной раз повышали цены на проезд в общественном транспорте, то власть обвиняют в том, что за большие средств проезд качественнее не стал.

На ходу у нее просто отпало лобовое стекло. Поэтому поездку пассажирам пришлось приостановить и искать другой способ добраться до точки назначения.

У маршрутки отпало лобовое стекло (t.me/c)

В комментариях пользователи с иронией отнеслись к инциденту.

  • Я в ней ехала. Сказать, что водитель был поражен это ничего не сказать;
  • Для того чтобы ничего не отпадало, видимо, нужно 15 грн платить;
  • Шок! Как такое возможно;
  • Когда уже эти маршрутки заменят;
  • Вместо кондиционера. С ветерком;
  • Через 2-3 часа снова будет ездить.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве пассажиры маршрутки избили дальнобойщика.

Мы также писали, что в Запорожье маршрутчик набросился на пенсионера избил и обматерил мужчину.

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