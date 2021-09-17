RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одесі під час руху у маршрутки відпало лобове скло (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі в одному з маршрутних таксі під час руху випало лобове скло. Внаслідок цього пасажирам прийшлося шукати інший транспорт.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Х*Харків".

Так, інцидент стався сьогодні, 17 вересня у маршрутному таксі №175.

Зокрема, коли в Одесі в черговий раз підвищували ціни на проїзд у громадському транспорті, то владу звинувачують у тому, що за більші коштів проїзд якіснішим не став.

На ходу в неї просто відпало лобове скло. Тому поїздку пасажирам довелося призупинити і шукати інший спосіб дістатися точки призначення.

В маршрутки відпало лобове скло (t.me/c)

У коментарях користувачі з іронією віднеслись до інциденту.

  • Я в ній їхала. Сказати, що водій був вражений це нічого не сказати;
  • Для того, щоб нічого не відпадало, мабуть, потрібно 15 грн платити;
  • Шок! Як таке можливо;
  • Коли вже ці маршрутки замінять;
  • Замість кондиціонера. З вітерцем;
  • Через 2-3 години знову буде їздити.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві пасажири маршрутки побили далекобійника.

Ми також писали, що у Запоріжжі маршрутник накинувся на пенсіонера, побив та облаяв чоловіка.

Читайте РБК-Україна в Google News
маршруткамаршрутчик