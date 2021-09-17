В Одесі під час руху у маршрутки відпало лобове скло (фото)

Так, інцидент стався сьогодні, 17 вересня у маршрутному таксі №175.

Зокрема, коли в Одесі в черговий раз підвищували ціни на проїзд у громадському транспорті, то владу звинувачують у тому, що за більші коштів проїзд якіснішим не став.

На ходу в неї просто відпало лобове скло. Тому поїздку пасажирам довелося призупинити і шукати інший спосіб дістатися точки призначення.

В маршрутки відпало лобове скло (t.me/c)

У коментарях користувачі з іронією віднеслись до інциденту.