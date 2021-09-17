В Одесі під час руху у маршрутки відпало лобове скло (фото)

В Одесі в одному з маршрутних таксі під час руху випало лобове скло. Внаслідок цього пасажирам прийшлося шукати інший транспорт.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Х*Харків".
Так, інцидент стався сьогодні, 17 вересня у маршрутному таксі №175.
Зокрема, коли в Одесі в черговий раз підвищували ціни на проїзд у громадському транспорті, то владу звинувачують у тому, що за більші коштів проїзд якіснішим не став.
На ходу в неї просто відпало лобове скло. Тому поїздку пасажирам довелося призупинити і шукати інший спосіб дістатися точки призначення.
У коментарях користувачі з іронією віднеслись до інциденту.
Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві пасажири маршрутки побили далекобійника.
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