В Одессе во время движения у маршрутки отпало лобовое стекло (фото)
В Одессе в одном из маршрутных такси во время движения выпало лобовое стекло. Вследствие этого пассажирам пришлось искать другой транспорт.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Х*Харьков".
Так, инцидент произошел сегодня, 17 сентября в маршрутном такси №175.
В частности, когда в Одессе в очередной раз повышали цены на проезд в общественном транспорте, то власть обвиняют в том, что за большие средств проезд качественнее не стал.
На ходу у нее просто отпало лобовое стекло. Поэтому поездку пассажирам пришлось приостановить и искать другой способ добраться до точки назначения.
У маршрутки отпало лобовое стекло (t.me/c)
В комментариях пользователи с иронией отнеслись к инциденту.
- Я в ней ехала. Сказать, что водитель был поражен это ничего не сказать;
- Для того чтобы ничего не отпадало, видимо, нужно 15 грн платить;
- Шок! Как такое возможно;
- Когда уже эти маршрутки заменят;
- Вместо кондиционера. С ветерком;
- Через 2-3 часа снова будет ездить.
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