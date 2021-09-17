В Одесі під час руху у маршрутки відпало лобове скло (фото)
В Одесі в одному з маршрутних таксі під час руху випало лобове скло. Внаслідок цього пасажирам прийшлося шукати інший транспорт.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Х*Харків".
Так, інцидент стався сьогодні, 17 вересня у маршрутному таксі №175.
Зокрема, коли в Одесі в черговий раз підвищували ціни на проїзд у громадському транспорті, то владу звинувачують у тому, що за більші коштів проїзд якіснішим не став.
На ходу в неї просто відпало лобове скло. Тому поїздку пасажирам довелося призупинити і шукати інший спосіб дістатися точки призначення.
В маршрутки відпало лобове скло (t.me/c)
У коментарях користувачі з іронією віднеслись до інциденту.
- Я в ній їхала. Сказати, що водій був вражений це нічого не сказати;
- Для того, щоб нічого не відпадало, мабуть, потрібно 15 грн платити;
- Шок! Як таке можливо;
- Коли вже ці маршрутки замінять;
- Замість кондиціонера. З вітерцем;
- Через 2-3 години знову буде їздити.
Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві пасажири маршрутки побили далекобійника.
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