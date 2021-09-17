ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Одесі під час руху у маршрутки відпало лобове скло (фото)

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 17 вересня 2021 18:53
В Одесі під час руху у маршрутки відпало лобове скло (фото) Відпало лобове скло у маршрутки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі в одному з маршрутних таксі під час руху випало лобове скло. Внаслідок цього пасажирам прийшлося шукати інший транспорт.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Х*Харків".

Так, інцидент стався сьогодні, 17 вересня у маршрутному таксі №175.

Зокрема, коли в Одесі в черговий раз підвищували ціни на проїзд у громадському транспорті, то владу звинувачують у тому, що за більші коштів проїзд якіснішим не став.

На ходу в неї просто відпало лобове скло. Тому поїздку пасажирам довелося призупинити і шукати інший спосіб дістатися точки призначення.

В Одесі під час руху у маршрутки відпало лобове скло (фото)В Одесі під час руху у маршрутки відпало лобове скло (фото)В маршрутки відпало лобове скло (t.me/c)

У коментарях користувачі з іронією віднеслись до інциденту.

  • Я в ній їхала. Сказати, що водій був вражений це нічого не сказати;
  • Для того, щоб нічого не відпадало, мабуть, потрібно 15 грн платити;
  • Шок! Як таке можливо;
  • Коли вже ці маршрутки замінять;
  • Замість кондиціонера. З вітерцем;
  • Через 2-3 години знову буде їздити.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві пасажири маршрутки побили далекобійника.

Ми також писали, що у Запоріжжі маршрутник накинувся на пенсіонера, побив та облаяв чоловіка.

Читайте РБК-Україна в Google News
маршрутка маршрутчик
LITE
Свято 17 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник
Свято 17 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник