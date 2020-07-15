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В Одессе под водой нашли страшный артефакт: им могли убивать

Одесса, Среда 15 июля 2020 12:15
В Одессе под водой нашли страшный артефакт: им могли убивать
В Черном море нашли страшную находку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе на пляже "Ланжерон" обнаружили страшную находку

В Одессе дайверы подняли со дна моря страшный артефакт, которым ранее могли лишать жизни людей. Этой находкой оказался пулемет "Максим". Его обнаружили возде пляжа "Ланжерон". Об этом сообщается в Telegram-канале Подслушано Одесса.

Дайверы сообщили, что пулемет был найден после того, как шторм и подводные течения расчистили в этом районе дно. Оружие приведут в порядок и выставят в музее Военной академии.

В Одессе под водой нашли страшный артефакт: им могли убивать

В Одессе на дне моря нашли военный пулемет (фото: Telegram/Подслушано Одесса)

Пулемет скорее всего использовался во времена Второй мировой войны.

"Вероятнее всего, пулемет имеет отношение к событиям обороны или освобождения Одессы от нацистских захватчиков в годы Второй мировой войны 1941−1944 годов", — рассказал "Фактам" руководитель дайвинг-центра "Океан" Ростислав Курочкин.

Напомним, что пулемет Максима — станковый пулемет, разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Устаревший, но очень надежный пулемет Максима встречается в горячих точках по всему миру даже в наши дни.

Как мы ранее писали, в Украине обнаружили уникальное скифское золото.

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