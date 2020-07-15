В Одесі під водою знайшли страшний артефакт: їм могли вбивати

У Чорному морі знайшли страшну знахідку (колаж РБК-Україна)

В Одесі на пляжі "Ланжерон" виявили страшну знахідку

В Одесі дайвери підняли з дна моря страшний артефакт, яким раніше могли позбавляти життя людей. Цією знахідкою виявився кулемет "Максим". Його виявили біля пляжу "Ланжерон". Про це повідомляється в Telegram-каналі Подслушано Одеса.

Дайвери повідомили, що кулемет був знайдений після того, як шторм і підводні течії розчистили в цьому районі дно. Зброю приведуть в порядок і виставлять у музеї Військової академії.

В Одесі на дні моря знайшли військовий кулемет (фото: Telegram/Подслушано Одеса)

Кулемет швидше за все використовувався в часи Другої світової війни.

"Найімовірніше, кулемет має відношення до подій оборони чи визволення Одеси від нацистських загарбників у роки Другої світової війни 1941-1944 років", — розповів "Фактам" керівник дайвінг-центру "Океан" Ростислав Курочкін.

Нагадаємо, що кулемет Максима — станковий кулемет, розроблений британським зброярем американського походження Хайремом Стівенсом Максимом у 1883 році. Застарілий, але дуже надійний кулемет Максима зустрічається в гарячих точках по всьому світу навіть в наші дні.

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