В Одессе водитель маршрутки сломал нос пассажиру за помощь женщине (видео)

В Одессе водитель маршрутки избил мужчину (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе водитель-неадекват набросился на горожанина

В Одессе водитель маршрутки избил мужчину, который помогал женщине с коляской зайти в транспорт. Как рассказал сам избитый, водитель напал на него без всяких объяснений и сломал ему нос. На место инцидента приехала полиция и скорая помощь, но интересно то, что самого виноватого в избиении не могут сейчас найти. Об этом сообщает "Думская".

Это произошло на маршруте №190 на остановке "Итальянский бульвар". Также водитель ударил и женщину, которая потеряла сознание. Ее едва привели в сознание, маршрутчик в это время быстро ретировался с место ЧП.

В транспортном предприятии отмалчиваются и не ищут злоумышленника, хотя вопиющий случай произошел еще месяц назад.

Маршрутка Хотел поехать домой, а попал в больницу. На Итальянском бульваре водитель маршрутки избил одессита. Евгений Прохоженко ожидал транспорт на остановке. Рядом - стояла женщина с детской коляской, которую водитель маршрута №190 не пускал в салон. Сначала завязалась словесная перепалка, которая закончилась не очень хорошо. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Следите за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/ Опубліковано Думская ТВ Четвер, 20 лютого 2020 р.

История получила продолжение,когда за дело взялась полиция.Оказалось, что водителем, который напал на мужчину и женщину является Наконечный Алексей,его на три дня отстранили от работы. Его предупредили, что если такая ситуация повторится - с ним разорвут трудовые отношения.

Пользователи сети прокомментировали данное происшествие на странице в соцсети Facebook.

Так что, с детьми вообще в маршрутках не ездить???Это общественный транспорт и, кстати, в сторону поселка Котовского троллейбусы не ходят..........БАРДАК.

Если полиция не работает, тогда что остается устраивать флешмоб.

Водить не умеют и общаться тоже.

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