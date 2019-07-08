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В Одессе водитель BMW снес людей на тротуаре: убегал от полиции (фото)

STYLERПроисшествия    08.07.2019 - 09:58
В Одессе водитель BMW снес людей на тротуаре: убегал от полиции (фото)
ДТП в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

ДТП в Одессе закончилось трагедией

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Одессе в ночь на понедельник, 8 июля. Водитель автомобиля марки BMW, убегая от преследовавшей его полиции, сбил нескольких пешеходов, которые в это время шли по тротуару. Об этом пишет издание УСИ.

Авария случилась на пересечении Адмиральского проспекта и Судостроительной улицы.

В Одессе водитель BMW снес людей на тротуаре: убегал от полиции (фото)

ДТП в Одессе (фото: usionline.com)

Известно, что водитель не справился с управлением, вылетело на тротуар, затем врезался в дерево. На этом злоключения BMW не закончились - автомобиль въехал в витрину магазина.

В Одессе водитель BMW снес людей на тротуаре: убегал от полиции (фото)

ДТП в Одессе (фото: usionline.com)

Водитель погиб на месте, а двое пешеходов находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В Одессе водитель BMW снес людей на тротуаре: убегал от полиции (фото)

ДТП в Одессе (фото: usionline.com)

Ранее сообщалось, что на Закарпатье адвокат в состоянии алкогольного и наркотического опьянения съехал в кювет и насмерть сбил 11-летнюю девочку.

Также мы писали, что во Львовской области пьяный экс-депутат наехал на 22-летнюю девушку. Он зацепил и протащил ее по земле, когда девушка садилась в машину к своему возлюбленному.

Напомним, в ночь на 5 июля в Виннице пьяный полицейский, который был за рулем микроавтобуса протаранил сразу три автомобиля. В результате аварии пострадали двое детей.

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