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В Одесі водій BMW зніс людей на тротуарі: тікав від поліції (фото)

STYLERПодії    08.07.2019 - 09:58
В Одесі водій BMW зніс людей на тротуарі: тікав від поліції (фото)
ДТП в Одесі (колаж: РБК-Україна)

ДТП в Одесі закінчилася трагедією

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Одесі в ніч на понеділок, 8 липня. Водій автомобіля марки BMW, тікаючи від переслідування поліції, збив кількох пішоходів, які в цей час йшли по тротуару. Про це пише видання УСИ.

Аварія сталася на перетині Адміральського проспекту і вулиці Суднобудівна.

В Одесі водій BMW зніс людей на тротуарі: тікав від поліції (фото)

ДТП в Одесі (фото: usionline.com)

Відомо, що водій не впорався з керуванням, вилетів на тротуар, потім врізався в дерево. На цьому пригоди BMW не закінчилися - автомобіль в'їхав у вітрину магазину.

В Одесі водій BMW зніс людей на тротуарі: тікав від поліції (фото)

ДТП в Одесі (фото: usionline.com)

Водій загинув на місці, а двоє пішоходів перебувають у лікарні у важкому стані.

В Одесі водій BMW зніс людей на тротуарі: тікав від поліції (фото)

ДТП в Одесі (фото: usionline.com)

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті адвокат в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння з'їхав у кювет і насмерть збив 11-річну дівчинку.

Також ми писали, що у Львівській області п'яний екс-депутат наїхав на 22-річну дівчину. Він зачепив і протягнув її по землі, коли дівчина сідала в машину до свого коханого.

Нагадаємо, в ніч на 5 липня у Вінниці п'яний поліцейський, який був за кермом мікроавтобуса протаранив відразу три автомобілі. В результаті аварії постраждали двоє дітей.

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