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В Одессе священники устроили жесткую драку в церкви (видео)

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 10:29
В Одессе священники устроили жесткую драку в церкви (видео)
В Одессе подрались священники (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе в церкви произошла драка между священниками

В Одессе в церкви произошел вопиющий инцидент. Прямо в храме ПЦУ подрались священники на глазах у изумленных людей. Причиной называют то, что священнослужители не поделили власть в храме.

Конфликт разгорелся между бывшим и новым настоятелем. Прежний настоятель храма не согласился с решением нового правящего архиерея от ПЦУ, который отстранил его от руководства храмом и приходом. В результате завязалась драка.

Отмечается, что напряженные отношения между священниками были давно, но тут они дали волю чувствам и решили "договориться" с применением физической силы. Видео опубликовали на YouTube.

Драка священников в Одессе (YouTube)

В ролике не сообщается, в каком именно храме произошло побоище, но в комментариях к видео украинцы уже оставили свои возмущенные комментарии. Люди отмечают, что "пробито очередное дно", также пользователи говорят, что священники сами являются "безбожниками".

  • Пробито очередное днище.
  • ЛОЛ...Шо ті, шо ті, безбожники..ділять Бога...насправді грошові потоки..Будда-ось шлях до миру і любові до життя...
  • Интересно! Что они не поделили.? Кто знает, опишите.

В Одессе священники устроили жесткую драку в церкви (видео)Скриншот комментариев (YouTube)

Как мы ранее писали, под Винницей снесли старинную казацкую деревянную церковь начала XVIII века, которая имеет статус памятника национального значения. Сейчас на месте храма виднеются строительные леса и новодел.

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