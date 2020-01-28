Назвал погибшего воина "братоубийцей": скандал со священником под Киевом получил продолжение

Священник УПЦ МП оскорбил погибшего "киборга" (Коллаж РБК-Украина)

Священник УПЦ МП довел семью погибшего "киборга" до отчаяния

Священник УПЦ МП отказался служить панихиду по погибшему воину ВСУ "киборгу" Денису Поповичу, которого назвал "братоубийцей", а его мать - "раскольницей" и... патриоткой. Батюшка в селе Морозовка под Киевом также выставил частную охрану возле церкви, чтобы туда не смогли попасть верующие - сторонники УПЦ.

Доведенная до отчаяния женщина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отреагировать на ситуацию, и глава государства обещал помочь.

Как рассказала пани Надежда, священник отец Николай порочит имя ее сына-героя, который погиб возле Донецкого аэропорта в боях с оккупантами 22 января 2015 года. У воина остались два маленьких сына - Кирилл в то время был в 1-м классе, а Илья ходил в садик.

"Он сказал, что по братоубийце я править панихиду не буду", - подтверждает односельчанка Надежды Попович. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сам же священник слова матери "киборга" категорически отрицает.

"Нет-нет, Боже мой! Нет такой заупокойной молитвы, чтобы я не вспомнил Дениса", - утверждает отец Николай.

Местные рассказывают, что конфликт со священником УПЦ Московского патриархата начался с тех пор, как прихожане захотели перейти в Православную Церковь Украины.

"В церкви собрались, священник согласился, что мы переходим... короче говоря - соврал нам!" - говорит один из верующих.

Так, отец Николай забрал документы на переход к ПЦУ и заверил, что это пожелали прихожане - сторонники УПЦ МП, которых, якобы, не меньше чем тех, которые правят службу вне церкви.

Люди рассказывают, что с тех пор под этим храмом Успения Богородицы частная охрана. Стоит "Москвич" и закрывает калитку при входе, рядом неизвестные люди в бронежилетах.

Под Киевом священник УПЦ МП осквернил память погибшего "киборга" (Фото: скриншот)

Священник опасается, что церковь будут штурмовать.

Сами же верующие сперва правили службу на улице, а с наступления холодов перешли в один из сельских домов, а затем - в помещение для банкетов

Возмущенные люди говорят, что теперь, когда столкнулись с пренебрежением к украинским воинам, их терпение лопнуло. Надежда Попович планирует с общиной построить новый храм на земле, которую сельсовет обещает выделить семье героя украинско-российской войны Дениса Поповича.

Под Киевом священник УПЦ МП оскорбил погибшего воина ВСУ и обманул верующих - сторонников ПЦУ