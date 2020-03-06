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В Одесі священики влаштували жорстку бійку в церкві (відео)

STYLERЖиття    06.03.2020 - 10:29
В Одесі священики влаштували жорстку бійку в церкві (відео)
В Одесі побилися священики (Колаж РБК-Україна)

В Одесі в церкві сталася бійка між священиками

В Одесі в церкві стався кричущий інцидент. Прямо в храмі ПЦУ побилися священики на очах у здивованих людей. Причиною називають те, що священнослужителі не поділили владу в храмі.

Конфлікт розгорівся між колишнім і новим настоятелем. Колишній настоятель храму не погодився з рішенням нового правлячого архієрея від ПЦУ, який усунув його від керівництва храмом і приходом. В результаті зав'язалася бійка.

Наголошується, що напружені відносини між священиками були давно, але тут вони дали волю почуттям і вирішили "домовитися" з застосуванням фізичної сили. Відео опублікували на YouTube.

Бійка священиків в Одесі (YouTube)

В ролику не повідомляється, в якому саме храмі відбулося побоїще, але в коментарях до відео українці вже залишили свої обурені коментарі. Люди зазначають, що "пробито чергове дно", також користувачі говорять, що священики самі є "безбожниками".

  • Пробито чергове днище.
  • ЛОЛ...Шо ті, шо ті, безбожники..ділять Бога...насправді грошові потоки..Будда-вісь шлях до миру і любові до життя...
  • Цікаво! Що вони не поділили.? Хто знає, опишіть.

В Одесі священики влаштували жорстку бійку в церкві (відео)Скріншот коментарів (YouTube)

Як ми раніше писали, під Вінницею знесли старовинну дерев'яну козацьку церкву початку XVIII століття, яка має статус пам'ятки національного значення. Нині на місці храму видніються будівельні ліси і новодел.

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