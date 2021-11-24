В Одесі у супермаркеті на полиці з випічкою бігають миші: обурливі фото

В Одесі в одному з супермаркетів біля випічки на прилавку помітили мишу. Гризун бігав прямісінько біля випічки.

На світлинах видно, як тваринка щось їсть. Однак, зазначимо, що лотки, поміж яких вона сиділа цілі. Тому невідомо, чи добралася миша до випічки.

Так, інцидент стався магазині "Таврія", який розташований на вулиці Тополева, 10а.

Зазначимо, що гризунів у магазинах помічають не вперше. Схожий випадок стався у київському супермаркеті. Зокрема, там на прилавку з піцою сиділа миша та нахабно наминала продукт.

Також ми писали, що у популярному супермаркеті Києва зняли на відео, як пацюк їв хліб на прилавку.