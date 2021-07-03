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В Одессе студенты оригинально отпраздновали выпускной: эффектное видео

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Одесса, Суббота 03 июля 2021 15:20
В Одессе студенты оригинально отпраздновали выпускной: эффектное видео Коллаж РБК-Украина: в Одессе выпускники оригинально отпраздновали выпускной
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе студенты Национального университета "Одесская морская академия" оригинально отпраздновали выпускной. Они массово прыгали в море с причала на пляже Ланжерон.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Новости Одесса".

Так, событие случилось в пятницу, 2 июля. На видео можно увидеть, как две группы студентов по очереди прыгали в море.

"А на Ланжероне сейчас Морская академия отмечает выпускной. Как водичка интересно?"- говорится под видео.

На кадрах видно, что одна из групп прыгала в Черное море по очереди, а другая – вместе, выстроившись в ряд и взявшись за руки. Это происходило под радостные крики и на глазах у множества свидетелей.

Как дальше студенты будут праздновать выпускной и как у них появилась такая идея – пока неизвестно.

В комментариях пользователи поздравляют выпускников и пишут, они уже моряки и так решили оригинально отпраздновать.

  • Они уже моряки
  • У этих выпускников по 3 и более рейсов в море уже за плечами, по профессии
  • Молодцы. Поздравляю!

Ранее мы сообщали, что под Ровним школьницы оригинально отпраздновали выпускной. Они прыгнули в воду в школьной форме и с бантами на голове. Видео в сети стало популярным.

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