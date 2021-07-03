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В Одесі студенти оригінально відсвяткували випускний: ефектне відео

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Одеса, Субота 03 липня 2021 15:20
В Одесі студенти оригінально відсвяткували випускний: ефектне відео Колаж РБК-Україна: в Одесі випускники оригінально відсвяткували випускний
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі студенти Національного університету "Одеська морська академія" оригінально відсвяткували випускний. Вони масово стрибали в море з причалу на пляжі Ланжерон.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Новости Одесса".

Так, подія трапилась у п'ятницю, 2 липня. На відео можна побачити, як дві групи студентів по черзі стрибали у море.

"А на Ланжероні зараз Морська академія відзначає випускний. Як водичка цікаво?" – йдеться під відео.

На кадрах видно, що одна з груп стрибала в Чорне море по черзі, а інша – разом, вишикувавшись у ряд і взявшись за руки. Це відбувалося під радісні крики і на очах у безлічі свідків.

Як далі студенти будуть святкувати випускний та як в них з’явилася така ідея – поки невідомо.

У коментарях користувачі вітають випускників та пишуть, вони вже моряки і так вирішили оригінально відсвяткувати.

  • Вони вже моряки
  • У цих випускників по 3 і більше рейсів в море вже за плечима, за професією
  • Молодці. Вітаю!

Раніше ми повідомляли, що під Рівним школярки оригінально відсвяткували випускний. Вони стрибнули у воду в шкільній формі та із бантами на голові. Відео у мережі стало популярним.

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