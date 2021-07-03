В Одесі студенти оригінально відсвяткували випускний: ефектне відео

В Одесі студенти Національного університету "Одеська морська академія" оригінально відсвяткували випускний. Вони масово стрибали в море з причалу на пляжі Ланжерон.

Так, подія трапилась у п'ятницю, 2 липня. На відео можна побачити, як дві групи студентів по черзі стрибали у море.

"А на Ланжероні зараз Морська академія відзначає випускний. Як водичка цікаво?" – йдеться під відео.

На кадрах видно, що одна з груп стрибала в Чорне море по черзі, а інша – разом, вишикувавшись у ряд і взявшись за руки. Це відбувалося під радісні крики і на очах у безлічі свідків.

Як далі студенти будуть святкувати випускний та як в них з’явилася така ідея – поки невідомо.

У коментарях користувачі вітають випускників та пишуть, вони вже моряки і так вирішили оригінально відсвяткувати.