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В Одессе строитель сорвался с 3-го этажа, но коллеги отказались вызвать "скорую"

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Одесса, Пятница 10 декабря 2021 22:28
В Одессе строитель сорвался с 3-го этажа, но коллеги отказались вызвать "скорую" Коллаж РБК-Украина: в Одессе травмированного строителя госпитализировали только после скандала
Автор: Владимир Костырин

В Одессе на строительной площадке во время проведения ремонтно-реставрационных работ один из рабочих сорвался и упал с третьего этажа, но для пострадавшего коллеги не хотели вызывать "скорую помощь", чтобы не допускать огласки.

Об этом 10 декабря передает "Новини.LIVE Odesa".

Инцидент произошел на улице Дерибасовская, 19, где ремонтируют фасад старинного трехэтажного здания, памятник архитектуры местного значения. Там при работах упал строитель, но вызывать для него медиков руководство бригады не спешило - мол, разберемся сами.

Это возмутило очевидцев происшествия. Когда представители СМИ прибыли на стройплощадку, чтобы выяснить детали ЧП и зафиксировать правонарушение, их не пустили внутрь.

После этого между охранниками стройплощадки и журналистами произошла потасовка.

"Из-за столкновений и огласки ситуации, руководству строителей пришлось вызвать "скорую помощь". После этого пострадавшего госпитализировали", - говорится в публикации.

Когда строителя на носилках заносили в карету "экстренки", пострадавший был в сознании.

В Одессе строитель сорвался с 3-го этажа, но коллеги отказались вызвать &quot;скорую&quot;

Пострадавшего рабочего таки госпитализировали после скандала (фото: t.me/odesalivetv)

По словам очевидцев, строитель во время работ не использовал страховку.

Также в сети опубликовали видео с места происшествия. Кадры можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - звучит нецензурная лексика!)

Кроме того, на место инцидента вызвали правоохранителей.

В Одессе строитель сорвался с 3-го этажа, но коллеги отказались вызвать &quot;скорую&quot;

Инцидент произошел на стройплощадке в центре Одессы (фото: t.me/odesalivetv)

Напомним, вчера в Киеве мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа и чудом выжил.

Ранее сообщалось, что в Дрогобыче 16-летний подросток поранился, когда перелезал через забор, после чего парень погиб от потери крови, пока ехала "скорая".

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