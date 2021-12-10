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В Одесі будівельник зірвався з 3-го поверху, але колеги відмовилися викликати "швидку"

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Одеса, П'ятниця 10 грудня 2021 22:28
В Одесі будівельник зірвався з 3-го поверху, але колеги відмовилися викликати "швидку" Колаж РБК-Україна: в Одесі травмованого будівельника госпіталізували тільки після скандалу
Автор: Володимир Костирін

В Одесі на будівельному майданчику під час проведення ремонтно-реставраційних робіт один з робітників зірвався і впав з третього поверху, але для потерпілого колеги не хотіли викликати "швидку допомогу", щоб не допускати розголосу.

Про це 10 грудня передає "Новини.LIVE Odesa".

Інцидент стався на вулиці Дерибасівська, 19, де ремонтують фасад старовинної триповерхової будівлі, пам'ятник архітектури місцевого значення. Там при роботах впав будівельник, але викликати для нього медиків керівництво бригади не поспішало - мовляв, розберемося самі.

Це обурило очевидців події. Коли представники ЗМІ прибули на будмайданчик, щоб з'ясувати деталі НП і зафіксувати правопорушення, їх не пустили всередину.

Після цього між охоронцями будмайданчика і журналістами сталася бійка.

"Через сутички та розголос ситуації, керівництву будівельників таки довелося викликати швидку допомогу. Після цього постраждалого шпиталізували", - йдеться в публікації.

Коли будівельника на ношах заносили в карету "екстренки", потерпілий був при свідомості.

В Одесі будівельник зірвався з 3-го поверху, але колеги відмовилися викликати &quot;швидку&quot;

Постраждалого робітника таки госпіталізували після скандалу (фото: t.me/odesalivetv)

За словами очевидців, будівельник під час робіт не використовував страховку.

Також в мережі опублікували відео з місця події. Кадри можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - звучить нецензурна лексика!)

Крім того, на місце інциденту викликали правоохоронців.

В Одесі будівельник зірвався з 3-го поверху, але колеги відмовилися викликати &quot;швидку&quot;

Інцидент стався на будмайданчику в центрі Одеси (фото: t.me/odesalivetv)

Нагадаємо, вчора в Києві чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху і дивом вижив.

Раніше повідомлялося, що в Дрогобичі 16-річний підліток поранився, коли перелазив через паркан, після чого хлопець загинув від втрати крові, поки їхала "швидка".

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