Жуткая трагедия в Дрогобыче: 16-летний парень истек кровью, пока ехала скорая

В Дрогобыче Львовской области погиб 16-летний подросток. Глеб вместе с друзьями гулял в городе и полез через забор. Ногой он зацепился за металлическую конструкцию и сильно поранился. Родные уверены, что мальчика можно было спасти, если бы службы спасения отреагировали оперативно.

Вызвать скорую помощь детям удалось не сразу

Трагедия с 16-летним Глебом произошла 12 июля, но мама смогла рассказать, что произошло в тот вечер, только сейчас. Глеб с друзьями праздновал чей-то день рождения в самом центре Дрогобыча и решил перелезть через забор. В этом районе есть бетонная плита, где подростки любили сидеть, играть на гитаре. Мама последний раз слышала голос сына за 20 минут до трагедии.

Металл забора прогнулся под его весом, и парень поранил ногу. Друзья немедленно кинулись ему на помощь и стали вызывать скорую. В сознании Глеб был буквально 5-7 минут, а потом его состояние начало ухудшаться. Дозвониться в скорую помощь дети смогли не сразу.

"Один из товарищей перебрался к сыну за забор, приказав остальным немедленно звонить на "103", а сам пытался оказать помощь. Но ребята никак не могли дозвониться. Вызовы шли на "101", "102", "103", но безрезультатно. Только через 7 минут после трагедии удалось связаться с колл-центром пожарных, там взялись налаживать связь между ребятами из "скорой". А в 22:45 ч., когда прошло уже более 20 минут с момента ранения, к ребятам позвонили с анонимного номера и представились, как служба неотложной медицинской помощи", - рассказала Алла Гаркуша.

Врачи начали возмущаться, что помощь нужно оказать на частной территории

По словам мамы погибшего мальчика, оператор скорой начал ругаться, что машине скорой помощи будет сложно проехать на частную территорию. У Глеба в тот момент уже было затруднено дыхание, но оператор вместо того, чтобы дать подросткам инструкции, продолжал спорить. Пока шли переговоры и ехала машина с медиками, парень просто истек кровью и умер.

"Когда прибыла бригада медиков, Глеб был уже мертв. Врач даже не вышел из служебного автомобиля, а медицинская сестра жаловалась, что она не сможет перелезть через забор. Никаких служб, которые могли бы организовать доступ к сыну задействовано не было! Этим занимались дети — на звонки приехали их родственники и обеспечили доступ к телу, а мне около двенадцати ночи позвонили из полиции и осторожно, спросив сначала, где мой сын, сообщили, что он погиб", - добавила женщина.

В гибели ребенка мать винит врачей

Алла Гаркуша уверена, что, если помощь медиков прибыла быстро, Глеба можно было еще спасти. Трагедия произошла в центре города и станция скорой помощи находится в нескольких минутах езды.

Она благодарна друзьям Глеба за то, что они не оставили ее сына в беде. Но вот с медиками мама намерена судиться – чтобы подобные трагедии больше не повторились, а виновные были наказаны.

Расследование уже проводят

Как рассказал и. о. директора Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Васько, из-за гибели подростка начали служебное расследование. Он подтвердил, что в скорую дозвонился сотрудник ГСЧС, а медики уже напрямую связались с заявителем, чтобы уточнить адрес.

Когда врачи прибыли на место, выяснилось, что помощь спасателей также нужна. Так как парень находился за забором.

"Попав на территорию, бригада обнаружила тело мужского пола со следами массивного кровотечения в паховой области в проекции магистральных сосудов. Реанимационные мероприятия не проводили в связи с констатацией биологической смерти на момент прибытия бригады. Вопрос невозможности дозвониться на линию 103, что освещается в социальных сетях, требует более детального изучения, работает комиссия по Центру", - добавил Васько.