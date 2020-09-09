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В Одессе старушка попросила помощи у прохожего, а тот ее ограбил

Автор: Светлана Мащенко

В Одессе пенсионерка стала жертвой нечестного на руку случайного прохожего

В Одессе пожилая женщина обратилась за помощью к прохожему, но тот ее ограбил и сбежал. Женщина не могла разобраться с банкоматом, чтобы снять пенсию. Тогда она попросила мужчину, который проходил мимо, помочь ей.

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Про вопиющий инцидент рассказывают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Там рассказали, что прохожий с радостью согласился помочь 77-летней женщине. А когда операция завершилась, мужчина недолго думая схватил наличку и сбежал в неизвестном направлении.

Женщина не растерялась и пошла в полицию. И правоохранителям удалось отыскать обидчика пенсионерки. Им оказался ранее судимый за совершение кражи 34-летний мужчина.

Ну а украденные 1100 гривен злоумышленник к моменту задержания уже успел истратить.

Ранее мы писали, что в Украине появились наглые мошенники, которые вешают кредиты через сим-карту.

Также сообщалось, что ПриватБанк попал в громкий скандал из-за фальшивых купюр, которые банкомат финучреждения выдал пенсионерке.

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