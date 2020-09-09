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В Одесі старенька попросила допомоги у перехожого, а той її пограбував

Автор: Світлана Мащенко

В Одесі пенсіонерка стала жертвою нечесного на руку випадкового перехожого

В Одесі літня жінка звернулася за допомогою до перехожого, але той її пограбував і втік. Жінка не могла розібратися з банкоматом, щоб зняти пенсію. Тоді вона попросила чоловіка, який проходив повз, допомогти їй.

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Про кричущий інцидент розповідають місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Там розповіли, що перехожий з радістю погодився допомогти 77-річній жінці. А коли операція завершилася, чоловік, недовго думаючи, схопив готівку і втік у невідомому напрямку.

Жінка не розгубилася і пішла в поліцію. І правоохоронцям вдалося відшукати кривдника пенсіонерки. Ним виявився раніше судимий за вчинення крадіжки 34-річний чоловік.

Ну а вкрадені 1100 гривень зловмисник на час затримання вже встиг витратити.

Раніше ми писали, що в Україні з'явилися нахабні шахраї, які вішають кредити через сім-карту.

Також повідомлялося, що ПриватБанк потрапив у гучний скандал через фальшиві купюри, які банкомат фінустанови видав пенсіонерці.

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