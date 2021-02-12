В Одессе среди зимы случилось весеннее чудо: люди любуются

Распустившиеся первоцветы очень видны на фоне темной земли, которую еще не успела укрыть зеленая трава, поэтому одесситы любуются первыми признаками приближения весны.

Биологи утверждают, что вскоре в Одессе ожидают существенное похолодание. Но несмотря на это весну не остановить, ведь она придет уже через две недели

Как только снег растает, на одесских цветниках сразу массово начнут появляться другие первоцветы.

В Одессе в феврале распустились подснежники