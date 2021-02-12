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В Одессе среди зимы случилось весеннее чудо: люди любуются

Автор: Людмила Жукова

В Одессе среди зимы расцвели весенние цветы - подснежники. Это случилось из-за резкого потепления в городе.

На полянах, где пригревает солнце, можно увидеть целые ковры белого цвета, сообщается в сюжете ТСН.

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Распустившиеся первоцветы очень видны на фоне темной земли, которую еще не успела укрыть зеленая трава, поэтому одесситы любуются первыми признаками приближения весны.

Биологи утверждают, что вскоре в Одессе ожидают существенное похолодание. Но несмотря на это весну не остановить, ведь она придет уже через две недели

Как только снег растает, на одесских цветниках сразу массово начнут появляться другие первоцветы.

В Одессе в феврале распустились подснежники

Как мы рассказывали, в Крыму в начале января уже начинали расцветать первоцветы. Резкое наступление весны сменилось мощными снегопадами и сильными морозами.

Как мы ранее писали, горнолыжные курорты накрыло песком из Сахары.

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