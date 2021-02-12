В Одесі серед зими сталося весняне диво: люди милуються

Первоцвітів, які розпустилися, дуже видно на тлі темної землі, яку ще не встигла сховати зелена трава, тому одесити милуються першими ознаками наближення весни.

Біологи стверджують, що незабаром в Одесі очікують суттєве похолодання. Але незважаючи на це весну не зупинити, адже вона прийде вже через два тижні

Як тільки сніг розтане, на одеських квітниках відразу масово почнуть з'являтися інші первоцвіти.

В Одесі в лютому зацвіли проліски