В Киеве чудом спасли девушку, которая хотела прыгнуть с высотки из-за проблем в семье

В Киеве патрульные спасли от непоправимого шага 17-летнюю девушку, которая едва не сорвалась с балкона на 25-м этаже высотки на улице Ревуцкого. Сам инцидент был снят на видео нагрудной камерой правоохранителей.

Об этом рассказал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий в своем Facebook .

На вызов от очевидца о сидящем на балконе подростке на место прибыли патрульные Алексей Савкин и Владимир Кияница, Они быстро поднялись на 25-й этаж и на общем балконе заметили девушку.

"Копы" начали расспрашивать о случившемся, но молодая киевлянка не желала идти на контакт и не стала объяснять причины своего поступка - мол, "вы все равно не психологи, ничего не поймете, или сделаете вид, что понимаете".

В определенный момент девушка вдруг выскользнула с ограды вниз и повисла на руках, и через несколько мгновений перекинула ногу обратно, вновь усевшись на край. В эту долю секунды патрульный Савкин молниеносно схватил ее и затащил на балкон.

"Немного успокоившись, девушка рассказала напарникам, что ее семья сейчас переживает определенные проблемы, которые очень ее волнуют. Сегодня напарники Алексей и Владимир стали ангелами-хранителями для девушки. Уверен, этот день запомнится для каждого из них на всю жизнь", - пишет Билошицкий.

Видео: в Киеве патрульные спасли 17-летнюю девушку, которая пыталась прыгнуть с балкона высотки

Нужно сказать, что в последнее время проблема самоубийств у подростков, с учетом влияния различных деструктивных групп в соцсетях, стала в разных странах еще острее. Согласно данным Госстата, в Украине за первое полугодие 2021-го (январь-июль) зафиксировано 3588 случаев суицида, из них 120 - у детей.

Одним из основных факторов, которые могут подталкивать подростков не решать проблемы серьезно и "по-взрослому", но сдаваться, идти на поводу крайне депрессивных эмоций и "пытаться убежать" от вызовов при помощи рокового поступка, называют такие стрессовые события, как: